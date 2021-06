BALDINI: il tecnico ha lasciato Torre del Grifo, attende ulteriori notizie da Catania

Mister Francesco Baldini, in scadenza di contratto a fine, ha sentito la dirigenza del Catania. E’ stato a Torre del Grifo un paio di giorni per un confronto con Maurizio Pellegrino e Vincenzo Guerini. Ha chiesto rassicurazioni sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, il Direttore Pellegrino ha esposto chiaramente la situazione a Baldini, con la Sigi al lavoro non soltanto allo scopo d’iscrivere la squadra ma anche – soprattutto – per adoperarsi al fine di un rilancio sportivo ed economico del Calcio Catania. Ma servono fatti concreti e Baldini chiede, in vista della prossima stagione, un organico ambizioso con pochi innesti ma funzionali ad un progetto degno di una grande piazza come quella rossazzurra. Il tecnico di Massa ha già lasciato la struttura di Torre del Grifo e attende ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi societari in casa Catania. Nel frattempo altri club hanno bussato alla porta. Tra cui, com’è noto, il Carpi.

