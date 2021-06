EX ROSSAZZURRI – Scarsella, TMW: “Cosa ci fa ancora in Lega Pro?”

C’è spazio anche per l’ex centrocampista del Catania Fabio Scarsella nella speciale Top 11 di tuttomercatoweb.com relativa all’andata del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C. “Cos’altro si può dire di questo centrocampista che sta diventando sempre di più il trascinatore della sua squadra? Ormai il gol è una costante – si legge – così come è costante chiedersi cosa ci faccia ancora in Lega Pro. Bravissimo a indovinare la traiettoria giusta con un colpo di testa imparabile e che vale mezza qualificazione”. Scarsella ha avuto il merito di realizzare il gol-vittoria della Feralpisalò contro l’Alessandria (qui gli highlights dell’incontro), a conferma di una splendida stagione con i gardesani.

Questa la Top 11 nel dettaglio: De Lucia (Feralpisalò); Laezza (Avellino), Mondonico (Albinoleffe), Fazio (Catanzaro); Gelli (Albinoleffe), Scarsella (Feralpisalò), Della Latta (Padova), Tito (Avellino); Carlini (Catanzaro), Santaniello (Avellino), Chiricò (Padova).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***