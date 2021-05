EX ROSSAZZURRI: Scarsella regala un dispiacere a Pisseri

Hanno indossato la maglia del Catania in annate differenti. Fabio Scarsella nella stagione 2015/16, Matteo Pisseri dal campionato di Lega Pro successivo fino al 2019. Domenica si sono incrociati da avversari, in occasione del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il match d’andata tra Feralpisalò e Alessandria è stato vinto, un pò a sorpresa, dai gardesani per 1-0. E’ andato in gol proprio Scarsella. Sempre lui. L’ex centrocampista rossazzurro continua a fare la differenza tra le fila della Feralpi, a suon di gol. Sono ben 14 le reti siglate da Scarsella in questa stagione.

