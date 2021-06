FUTURO CATANIA: iscrizione primo step, adesso gli altri passaggi fondamentali

A poche ore dall’ufficializzazione dell’invio della richiesta d’iscrizione alla prossima Serie C, l’universo rossazzurro può finalmente riprendere fiato. Le ultime settimane avevano tenuto in apprensione tutti i supporter etnei a causa della concreta possibilità del fallimento societario. Da oggi si potrà guardare al futuro con maggiore positività e fiducia senza però mai abbassare la guardia e mantenendo sempre altissima la soglia dell’attenzione perché il percorso di rinascita e rilancio della matricola non può considerarsi concluso. Il primissimo punto di partenza, grazie anche al contributo di tifosi e sponsor, è stato compiuto ma da adesso in poi si dovrà lavorare ancora più duramente per completare tutti gli altri step fondamentali.

Innanzitutto bisognerà concretizzare le interlocuzioni con tutti i possibili investitori per immettere quanta più liquidità possibile ed evitare così di ritornare, stavolta a stagione iniziata, a parlare di rischio fallimento. Sarà inoltre necessario riaprire il dialogo con tutti i creditori sia privati che istituzionali. Oltre all’extracampo va tenuto d’occhio l’aspetto meramente sportivo, valutando cosa fare con i contratti dei calciatori in scadenza (Welbeck e Martinez su tutti) e da chi ripartire in panchina. In tal senso mister Baldini potrebbe restare, senza comunque dimenticare la necessità di dover allestire una rosa competitiva che possa quantomeno raggiungere i playoff da un’ottima posizione.

Infine non possono passare inosservate le date del 5 ed 8 Luglio legate, rispettivamente, alla vicenda della Catania Servizi, con la richiesta di risarcimento di circa 3,3 milioni di euro avanzata dalla curatela fallimentare nei confronti del Calcio Catania S.p.a., ed alla risposta della Covisoc sulla regolarità dell’iscrizione stessa.

Il bello (e difficile) dunque viene proprio adesso, con il bisogno concreto di programmare con attenzione e lungimiranza tutti i passi successivi, scongiurando qualsiasi possibilità di piombare nuovamente nel baratro.

