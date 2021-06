STAMPA NAZIONALE – Donzella: “Catania, pubblico da sogno ma evitare futuro da incubo”

A proposito del deposito della domanda d’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22, il collega Sebastian Donzella cita la situazione del Catania attraverso l’articolo realizzato per il noto portale nazionale tuttoc.com: “E per una grave perdita per il calcio professionistico dietro l’angolo (riferimento alla Casertana, ndr) c’è invece una salvezza che non ti aspetti. Quella del Catania, salvato dal cuore dei tifosi nel momento più difficile della sua storia. Iscrizione avvenuta ma adesso non basta: i debiti continuano a essere ingenti, le collette non possono sempre tenere a galla i siciliani. Urge chiarezza e un piano a lungo termine, per evitare che un pubblico da sogno possa vivere un possibile futuro da incubo”.

