LA SICILIA – Baldini, c’è il Carpi ma il Catania lo aspetta. Golfo, Welbeck e Martinez…

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nei prossimi giorni Francesco Baldini è atteso a Catania per avviare le basi per programmare il ritiro estivo. Nelle scorse è emerso un interesse del Carpi, ma Baldini ha espresso il desiderio di restare in rossazzurro e non dovrebbero esserci problemi di sorta. Se dovessero sorgere si guarderà altrove. Sul fronte giocatori, il Catania farà un tentativo con il Parma per riavare in prestito Golfo. C’è la volontà di rinnovare il contratto a Welbeck, il quale vorrebbe restare. Idem Martinez, con cui il club discuterà più avanti.

