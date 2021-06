EX ROSSAZZURRI: Pessina parteciperà agli Europei

Buone notizie per l’ex rossazzurro Matteo Pessina, che totalizzò una sola presenza con la maglia del Catania a Ischia il 6 febbraio 2016. Ci sarà anche il centrocampista ora in forza all’Atalanta a partecipare ai prossimi Europei dell’Italia. Prenderà il posto di Stefano Sensi, costretto a tornare a casa dopo avere riportato l’ennesimo infortunio. Pessina si trovava già al raduno della Nazionale in qualità di prima riserva dei convocati. Adesso che lo staff medico ha approfondità i controlli delle condizioni fisiche di Sensi, il CT Roberto Mancini ha optato per l’esclusione del giocatore aprendo le porte all’ex Catania.

