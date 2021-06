MERCATO SERIE C: i principali movimenti degli ultimi giorni nel girone C

Mentre il Catania continua la corsa contro il tempo ai fini dell’iscrizione, si muovono i club di Serie C girone C. A Palermo, l’esperto Mario Alberto Santana ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, ma proseguirà la carriera guidando le giovanili rosanero. Il Pescara, oltre ad avere scelto Gaetano Auteri per la panchina, ripartirà dal Direttore Sportivo Luca Matteassi, libero dopo la risoluzione col Modena. Secondo Il Messaggero, oltre a De Risio, per la mediana del Pescara si valutano altri due profili di esperienza: quelli di Francesco De Rose (Palermo) e di Francesco Corapi, svincolato dal Catanzaro. A proposito di quest’ultimo club, i colleghi di tuttoc.com accostano ai giallorossi il D.S. Matteo Lauriola, mentre la Turris potrebbe rinnovare il contratto del terzino Stefano Esempio fino a giugno 2023.

La medesima fonte individua la Virtus Francavilla interessata a Zakaria Sdaigui, centrocampista classe 2000 nell’ultima stagione in forza al Gubbio ma di proprietà della Roma. Virtus che proverà ad intavolare una trattativa anche con il centrale difensivo dell’Alessandria Francesco Cosenza (fonte tuttocalciopuglia.com). Come riportato da iamcalcio.it, inoltre, i biancazzurri starebbero definendo con il Lecce il prestito di Joakim Milli, italo-canadese classe 2000, nella scorsa stagione al Nardò.

Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, il Bari ha offerto un biennale al centrale Riccardo Brosco, in scadenza di contratto. Il difensore Matteo Ciofani, invece, è seguito nel campionato di Serie B in particolare dal Frosinone (fonte tuttobari.com). Michele Vano sarebbe l’obiettivo principale per il reparto offensivo del Catanzaro (fonte tuttoc.com). In casa Foggia prende quota la possibilità d’ingaggiare mister Ezio Capuano. La Juve Stabia, infine, potrebbe rimpiazzare il Direttore Sportivo Giuseppe Pavone (vicino al già citato Foggia) con Antonio Amodio, nelle ultime stagioni al Sorrento.

