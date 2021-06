PLAYOFF: la finale sarà Padova-Alessandria

Dopo il meritato successo esterno del Padova con una grande prova sul campo del forte Avellino, è arrivato l’altro verdetto relativo ai playoff di Serie C. L’Alessandria è riuscita a staccare il pass per la finale, in virtù del pareggio per 2-2 maturato in casa contro l’Albinoleffe. Che fatica per i grigi, che solamente dopo i tempi supplementari hanno avuto la meglio su un avversario tosto, coraggioso e determinato. Al 28′ Gabbianelli porta in vantaggio gli ospiti, Arrighini pareggia i conti (53′) ma al 70′ è ancora l’Albinoleffe ad andare in gol con Gelli. La gara d’andata si era conclusa con il medesimo risultato, quindi per decretare il vincitore bisognava attendere i supplementari. Al 111′ Stanco, da bomber di razza, trafigge la difesa avversaria facendo esultare l’Alessandria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***