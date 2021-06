EX ROSSAZZURRI: Plasil impegnato in un torneo di golf tra leggende del calcio

Tanti campioni di calcio del passato (e non solo) si sono sfidati sul green per la tre giorni del “Legends Trophy”, torneo di golf tra leggende a Maiorca giunto alla 3^ edizione. Da Pep Guardiola a Michel Platini, da Ruud Gullit a Giancarlo Antognoni. Sul percorso del Pula Golf Resort, in Spagna, tra i protagonisti anche l’ex centrocampista del Catania Jaroslav Plasil (28 presenze e un gol in rossazzurro), per anni bandiera della Repubblica Ceca e del Bordeaux, che ai piedi dell’Etna visse l’amara retrocessione in Serie B nel 2014. Plasil ha appeso le scarpette al chiodo da qualche anno, concludendo la seconda esperienza al Bordeaux dopo avere lasciato Catania.

