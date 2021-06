VERSO L’ISCRIZIONE: determinante l’Assemblea dei soci della prossima settimana

Slitta di qualche giorno l’ennesima Assemblea dei soci fissata per l’inizio della prossima settimana. Riunione prevista per il 17 giugno, data vicina alla scadenza perentoria del 28 per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Verrà fatto il punto sulle interlocuzioni fin qui portate avanti e, soprattutto, si affronterà in maniera determinante il discorso sullla ricapitalizzazione necessaria allo scopo d’iscrivere il Catania reperendo le somme necessarie: 2.5 milioni nell’immediato. Poi, nel corso della stagione, andrebbero sostenuti circa 6 milioni di costi di gestione.

Tutto questo tenendo a mente la delicata situazione debitoria legata non solo agli enti pubblici (accordo ufficioso con il Comune di Mascalucia mentre si attendono ancora novità sul fronte Agenzia delle Entrate), ma anche ai creditori privati che battono cassa. E c’è attesa per la fissazione dell’udienza del 5 luglio riferita alla richiesta di sequestro conservativo di 3.3 milioni avanzata dalla curatela fallimentare di Calcio Catania Servizi. Tanti gli ostacoli da superare ma, intanto, la concentrazione massima è rivolta al 28 giugno.

