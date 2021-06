SERIE C: anche stavolta i playoff non li vince una squadra del Sud, girone C da paura l’anno prossimo

Prima l’eliminazione di Teramo, Casertana e Catania, poi quella di Juve Stabia e Foggia, successivamente è toccato a Palermo, Bari, Catanzaro e, adesso, Avellino. I lupi salutano i playoff per la promozione in Serie B e, pertanto, anche quest’anno nessuna squadra del girone C partecipante agli spareggi staccherà il pass per la cadetteria. Per la seconda stagione consecutiva – dopo la Reggiana nel 2020 – i playoff non li vincerà una formazione del Sud. Niente da fare per l’Avellino che, quindi, renderà la prossima stagione ancora più infernale con tantissime squadre sulla carta in lotta per il salto di categoria: oltre agli irpini, Bari, Catanzaro, Catania, Cosenza, Juve Stabia e Palermo sono solo alcuni dei club che daranno battaglia in vista del campionato 2021/22. Un gruppo C che si preannuncia più infernale del solito, quindi sarà importantissimo attrezzarsi nel migliore dei modi.

