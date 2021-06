SERIE C – Mussi (D.S. Carpi): “Nuovo allenatore, mi auguro entro la fine della settimana”

Come detto a più riprese, il Carpi pensa anche alla figura di Francesco Baldini. Il Direttore Sportivo del club emiliano Andrea Mussi ha tracciato proprio l’identikit del tecnico che dovrà sostituire Sandro Pochesci in panchina alla Gazzetta di Modena: “Abbiamo le idee chiare sul tipo di allenatore, cioè che sappia lavorare e valorizzare i giovani facendoli crescere e divertendo il pubblico carpigiano. Mi auguro di chiudere entro la fine di questa settimana, venerdì o sabato, per poi poter programmare bene il mercato. Il modulo lo sceglierà lui, poi in base a questo penseremo ai giocatori”.

