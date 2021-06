SERIE C: girone C, i movimenti di mercato degli ultimi giorni

Continuano a muoversi sul mercato i club del girone C di Serie C. La Vibonese ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico Gaetano D’Agostino, rinnovando l’accordo con il Direttore Sportivo Luigi Condò. Possibile ripartenza dalla Juve Stabia per il terzino Lorenzo Trillò, secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com. Alla Turris, invece, piace molto l’attaccante Vito Leonetti, autore di 13 reti in questa stagione con la maglia del Matelica (fonte tuttoc.com). Pressing della Reggiana sul difensore del Palermo Ivan Marconi (fonte tuttoc.com). Sudtirol e Gubbio sulle tracce del calciatore del Bari Leonardo Candellone (fonte Repubblica).

Per la Casertana prove di rinnovo con la punta Luigi Castaldo ed il terzino Cristiano Del Grosso (fonte Il Mattino). Il giocatore Giuseppe Zampano (Reggiana) finisce nel mirino del Catanzaro (fonte tuttoc.com), a loro volta i giallorossi calabresi cercano una sistemazione per Doudou Mangni, che piace al Lecco (sarebbe un ritorno). Sempre con riferimento al Catanzaro, si registrano rumors (fonte Gazzetta del Sud) circa un interesse manifestato nei confronti del talentuoso Enej Jelenic (Padova) e dell’ex Catania Mattia Bortolussi (fonte Corriere dello Sport), mentre l’Avellino valuta proposte dalla Serie B per il centrocampista palermitano Sonny D’Angelo.

Dal Bitonto potrebbe arrivare alla Virtus Francavilla il difensore Alessio Petta. Il Monopoli punta a prolungare i contratti del portiere Roberto Taliento e del difensore Mario Mercadante (fonte Corriere dello Sport). Il Taranto neo-promosso in C propone a Giuseppe Torromino un contratto di durata biennale (fonte gianlucadimarzio.com) e ci prova per Franco Da Dalt della Turris (fonte tuttoturris.com). Il difensore Francesco Cosenza, infine, rappresenta un profilo gradito alla Virtus Francavilla ma il diretto interessato preferirebbe proseguire l’avventura all’Alessandria.

