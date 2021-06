MERCATO: il Pescara riflette su Di Piazza

Terminato il prestito di Matteo Di Piazza al Catania, l’attaccante di Partinico si appresta a lasciare la Sicilia facendo ritorno a Catanzaro. Il suo futuro, però, sarà lontano dal club giallorosso poichè non rientra nei piani tecnici di mister Antonio Calabro. Attenzione, in questo senso, in particolare alle informazioni riportate dal Messaggero relative ad un suo possibile trasferimento a Pescara dove ritroverebbe l’allenatore Gaetano Auteri. Gli abruzzesi, che attendono di sapere se parteciperanno al girone B o C del prossimo campionato di Serie C, riflettono circa l’eventuale ingaggio di Di Piazza.

