EX ROSSAZZURRI: Cagliari, affidato a Cosentino il mandato per la cessione di Simeone Junior

Dopo quattro anni d’inibizione e la conseguente impossibilità di operare come agente a seguito dei tristemente noti “Treni del Gol”, l’ex Catania Pablo Cosentino ha ripristinato la sua attività gestendo anche trattative importanti. Vedi la cessione di Giovanni Simeone, figlio d’arte. Il talentuoso attaccante del Cagliari, autore di 18 reti in rossoblu, 22 con la maglia della Fiorentina e 14 con quella del Genoa, cerca sistemazione in un importante club europeo (si parla, in particolare, dell’Olympique Marsiglia). Il mandato è stato affidato proprio a Cosentino, il quale continua a svolgere un ruolo rilevante nella gestione di calciatori.

