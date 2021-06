GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Iscrizioni, non mi aspetto stravolgimenti”

Così Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervistato un paio di giorni fa nel corso dell’intervallo della finalissima Primavera 3 tra Arezzo e Cesena sul tema iscrizioni: “Non mi aspetto stravolgimenti per quanto riguarda le iscrizioni nonostante un’annata difficile nella quale i presidenti hanno saputo governare la situazione, aspettiamo comunque la data del 28 giugno”, le parole evidenziate da arezzonotizie.it. Il numero uno della serie C, confermando la divisione dei gironi per fasce orizzontali, non si sbottona e non prospetta particolari novità. Al momento però risultano in bilico, in Lega Pro, Catania e Teramo, mentre il presidente del Lecco ha sottolineato che l’iscrizione del club sarebbe a rischio qualora non riuscisse a reperire 200mila euro.

