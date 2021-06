SIGI: richiesta sostegno economico ai tifosi, il comunicato fa discutere

Oggi, giovedì 17 giugno, è prevista l’Assemblea dei soci per fare il punto della situazione legata alle interlocuzioni con i gruppi stranieri potenzialmente interessati a far parte del progetto Catania ma, soprattutto, sarà l’occasione per capire se si potrà effettivamente dare il via libera alla ricapitalizzazione. Un procedimento, questo, necessario per coprire il buco di bilancio e completare l’iter per l’iscrizione al prossimo campionato. Servono circa 2.5 milioni di euro. Risorse che i soci Sigi riusciranno a reperire? Nei giorni scorsi sono giunte rassicurazioni in merito, ma in questa fase contano i fatti.

A proposito di fatti, dopo tante chiacchiere sulla possibilità di costituire un azionariato popolare, fa discutere il comunicato congiunto pubblicato in mattinata da Sigi e Calcio Catania. Si richiede, sostanzialmente, un sostegno economico da parte dei tifosi. Il che ci può stare nella misura in cui il tifoso viene reso partecipe della vita del Calcio Catania divenendo proprietario di una quota azionaria. Ma le modalità di partecipazione appaiono poco chiare.

Si parla infatti della possibilità di “effettuare un versamento, libero nella misura, destinato a garantire alla società la forza necessaria in tempi brevissimi“. Termini che lasciano perplessi e destano preoccupazione, lasciando intuire come le risorse per andare avanti siano davvero minime. Perchè optare soltanto adesso per un’apertura di credito nei confronti dei tifosi? Quali sono, nel dettaglio, le condizioni? Perchè si parla di «tempi brevissimi»? L’iscrizione stessa è da considerarsi seriamente a rischio? Sui social sono sempre più numerosi i messaggi di tifosi che nutrono dubbi e perplessità sul tema. E’ opportuno fare chiarezza, indicando chiaramente le cose come stanno.

