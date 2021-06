PLAYOFF: l’Alessandria di Pisseri vola in Serie B

Si conclude in parità anche la gara di ritorno della finale playoff di Serie C tra Alessandria e Padova. 0-0 al termine dei 90′ più tempi supplementari, decisivi i calci di rigore per decretare il vincitore. A staccare il pass per la Serie B è l’Alessandria. I padroni di casa riescono ad avere la meglio sfruttando l’unico errore dal dischetto del Padova, la conclusione di Gasbarro finita fuori. Di Rubin la palla che vale la vittoria piemontese. Sorride la squadra dell’ex portiere del Catania Matteo Pisseri, grigi in B dopo ben 47 anni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***