STAMPA NAZIONALE – Cardia: “Da Catania a Foggia, girone C grandi firme ma…”

Riflessione interessante sul girone C di Serie C. Il collega Ivan Cardia, attraverso il Punto realizzato per il portale tuttoc.com s’interroga sul livello effettivo del raggruppamento meridionale con tante piazze blasonate in competizione:

“Un’altra costante del dibattito attorno alla terza serie è che il girone C, quello meridionale, sia una sorta di B2. Il prossimo anno, in effetti, sarà a grandi firme: Bari, Catania, Palermo, Avellino, Pescara, Foggia, Taranto, Messina, Catanzaro, Cosenza e chi abbiamo tenuto fuori speriamo non si offenda. Sono alcune tra le più grandi città italiane, in due-tre casi decisamente fuori categoria come piazze, specie se si considera che in B il meridione sarà molto poco rappresentato e in A tenuto in piedi solo dal Napoli e (forse) dalla Salernitana. Ecco. Lo scrivo da uomo del Sud: la retorica delle grandi piazze non ha mai portato risultati. Basta vedere agli ultimi anni, non ultimo il campionato appena concluso in cui di fatto (Ternana dal girone C, ma definire Terni parte del Sud Italia risulta complicato) dal nostro meridione non è salita alcuna squadra. È una retorica, quella delle grandi città e delle grandi tifoserie, che non aiuta nessuno, in primis non aiuta le squadre meridionali a salire di categoria: ci sono, città e tifoserie, ma non vincono i campionati. Quelli si conquistano con altre cose, a partire dalla programmazione. Sarà un Girone C grandi firme? Come città sì, e sarà un piacere raccontarlo. Ma dobbiamo uscire dalla retorica delle grandi piazze”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***