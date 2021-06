COPPA DISCIPLINA: Serie C, il Catania collocato al 51/o posto

Si rende nota la classifica della Coppa Disciplina del Campionato Serie C in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal Giudice Sportivo a tutto il 3 Maggio 2021. Catania collocato al 51/o posto rivelandosi la quarta squadra più “cattiva” del girone C nella passata stagione. Palermo in 21/a posizione. Il Potenza in fondo alla speciale classifica di riferimento. Pontedera, Albinoleffe e Matelica sul podio dei più “buoni”. Ternana, Monopoli e Juve Stabia le più corrette del raggruppamento meridionale.

U.S. CITTA’ DI PONTEDERA S.R.L. A 12,90 U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. A 13,00 S.S. MATELICA CALCIO 1921 S.R.L. B 14,10 FUSSBALL CLUB SUEDTIROL S.R.L. B 15,00 U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. A 15,15 OLBIA CALCIO 1905 S.R.L. A 16,60 IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L B 17,20 TERNANA CALCIO S.P.A. C 17,45 JUVENTUS F.C. S.P.A. A 18,25 S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. C 18,35 CARPI F.C. 1909 S.R.L. B 20,55 U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L. A 20,85 MODENA F.C. 2018 S.R.L. B 21,05 A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. B 21,20 COMO 1907 S.R.L. A 22,15 S.S. JUVE STABIA S.R.L. C 22,30 F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L. B 22,45 U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L. A 22,80 VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. B 22,85 MANTOVA 1911 S.R.L B 23,95 PALERMO F.C. S.P.A. C 25,10 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. C 25,65 S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. B 26,25 AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. A 28,00 S.S. TURRIS CALCIO S.R.L. C 28,35 S.S. AREZZO S.R.L. B 28,55 S.S. TERAMO CALCIO S.R.L. C 28,95 A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L. B 29,65 S.S.C. BARI S.P.A. C 31,65 CESENA F.C. S.R.L. B 31,85 F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. A 32,10 CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L. A 33,25 VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. C 33,95 LUCCHESE 1905 S.R.L. A 34,65 PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. C 37,70 A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. A 37,85 A.S. BISCEGLIE S.R.L. C 38,05 CASERTANA F.C. S.R.L. C 38,75 CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L. C 39,55 FERMANA F.C. S.R.L. B 40,35 PIACENZA CALCIO 1919 S.R.L. A 40,40 CALCIO PADOVA S.P.A. B 40,95 PRO SESTO 1913 S.R.L. A 42,60 U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. A 43,15 U.S. CATANZARO 1929 S.R.L. C 44,35 CAVESE 1919 S.R.L. C 46,30 U.S. GROSSETO 1912 S.R.L. A 46,30 A.C. RENATE S.R.L. A 47,90 VIS PESARO DAL 1898 S.R.L. B 48,65 ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. B 48,90 CALCIO CATANIA S.P.A. C 49,05 CALCIO LECCO 1912 S.R.L. A 50,30 A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. A 50,75 RAVENNA F.C. 1913 S.P.A. B 51,55 FERALPISALO’ S.R.L. B 57,15 U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. C 57,70 NOVARA CALCIO S.P.A. A 59,10 U.S. VITERBESE 1908 S.R.L. C 61,80 POTENZA CALCIO S.R.L. C 77,95

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***