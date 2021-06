STAMPA NAZIONALE – Cardia: “Trattativa con Tacopina, poca chiarezza. Catania, non vanificare la colletta dei tifosi”

Sia il Sindaco Salvo Pogliese che l’avvocato Giovanni Ferraù manifestano ottimismo circa l’iscrizione del Catania. Il collega Ivan Cardia, attraverso il noto portale nazionale TuttoC.com, parla di “giorno della verità” per i club di Serie C visto che oggi scade il termine per presentare la domanda, soffermandosi anche sulla situazione del Catania:

“Nel titolo finisce il Catania, un po’ perché è la città più grande tra quelle che aspettano notizie dalla giornata di oggi, un po’ perché è la situazione nella quale in tutta franchezza ci si è capito meno. Davvero molto poco. Se altre società, ciascuna nella sua diversità, sembrano già dirette in un senso o nell’altro, alle pendici dell’Etna è tutto ancora in divenire. Facendo un passo indietro, non è chiaro perché sia saltata la lunga trattativa con Tacopina: può stare simpatico o antipatico, di sicuro è nel calcio per un interesse economico (il che non è un male, per inciso), ma finora nella sua carriera ha dimostrato di essere serio e di saper raggiungere i propri obiettivi, basterebbe chiedere a Bologna o Venezia. Arrivando all’attualità, sarebbe un peccato vanificare la colletta dei tifosi, sulle cui modalità di svolgimento peraltro qualche sopracciglio viene da alzarlo ma che ha portato parecchi soldi in cassa, non iscrivendo la squadra. L’augurio è che avvenga, per Catania, per il Catania e per l’intera Serie C”.

