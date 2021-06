VERSO L’ISCRIZIONE: ennesimo appello rivolto all’imprenditoria locale

Richiesta esplicita di un sostegno economico. A pochi giorni dalla data decisiva ai fini dell’iscrizione al campionato, l’attuale proprietà del Calcio Catania si rivolge a chiunque abbia a cuore le sorti del club per contribuire a racimolare la cifra necessaria ad iscrivere la squadra al torneo di Lega Pro 2021/22 attraverso una sorta di raccolta fondi. L’iniziativa, in verità, rappresenta l’ennesimo appello rivolto ad un’imprenditoria locale fino a questo momento sorda.

L’avvocato Giovanni Ferraù ha quantificato in 800mila euro la cifra necessaria al raggiungimento dell’importo finalizzato all’iscrizione. I soci della Sigi, infatti, hanno confermato la volontà di procedere con la ricapitalizzazione ma, al momento, non riescono ad andare oltre il milione e mezzo di euro. Denaro che sarebbe insufficiente a far sì che il nome del Catania figuri tra le partecipanti al prossimo girone C di Serie C.

Dopo innumerevoli porte chiuse in faccia dagli imprenditori etnei, dunque, la società dell’Elefante prova per l’ennesima volta a coinvolgere soprattutto gli industriali catanesi. E’ da loro che la Sigi si attende delle importanti risposte concrete. Ma il tempo stringe. Anche se Ferraù parla di fallimento come “rischio minimo”, la preoccupazione resta alta tra tifosi, giocatori e lavoratori dipendenti.

