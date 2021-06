VERSO L’ISCRIZIONE: nuovo miracolo o buio pesto?

Iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie C? Normalmente si tratta di pura formalità. Nel caso specifico rivolto al Catania, invece, per il secondo anno consecutivo sarebbe un miracolo. Dopo essere stato ad un passo dal fallimento la scorsa estate, per il Catania torna il rischio di abbandonare il calcio professionistico e di perdere l’amata matricola 11700. A pochi giorni dalla scadenza del termine per richiedere l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2021/22, il Catania cerca le risorse economiche per presentare la nota fideiussione e coprire le perdite di bilancio, assicurando il pagamento degli stipendi e dei relativi contributi. Mancano 800mila euro al raggiungimento di tali scopi, si è fatto ricorso ad una raccolta fondi ma è davvero improbabile che basti per coprire la cifra in questione. Più probabile che, attraverso il contributo dei tifosi, si arrivi a circa 150/200mila euro.

Intanto però si registra la preziosa iniziativa di Claudio Luca, Amministratore Unico di Bacco Srl, che ha deciso di anticipare il pagamento di un anno di sponsorizzazione per il Calcio Catania. La Sigi conta che altri imprenditori diano una mano alla società per formalizzare l’iscrizione. Vedremo se sarà davvero così. Altrimenti il Calcio Catania sparirà e con esso un importante asset come Torre del Grifo, che tornerebbe al Credito Sportivo. Il dramma sportivo sarebbe anche sociale, visto che numerosi dipendenti perderebbero il posto di lavoro, aspetto tutt’altro che trascurabile. Anche in caso d’iscrizione, però, il Catania avrebbe difficoltà a garantire la continuità gestionale per la prossima stagione, con tanti debiti sul groppone ed i creditori che battono cassa. A meno che non avvenga l’ingresso di nuovi soci e azionisti. Per adesso si naviga a vista, nella speranza d’iscrivere il Catania. Ma sarà immediatamente prioritario assicurare un futuro certo e ambizioso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***