LUCA (Bacco Srl): anticipato il pagamento di un anno di sponsorizzazione

Claudio Luca, Amministratore Unico dell’azienda Bacco Srl, ha ufficializzato via social la decisione di anticipare il pagamento di un anno di sponsorizzazione per il Calcio Catania:

“Ieri ho chiamato l’avv. Ferraù e…

Ho deciso di anticipare il pagamento di 1 anno di sponsorizzazione per la prossima stagione,

aumentando pure l’importo rispetto al campionato passato.

Perchè?

Perchè la mia vita è stata scandita sempre dai campionati del Catania.

Perchè sono nato col mito dei 40.000 all’Olimpico.

perchè quando facevo il bravo, come premio, mio padre mi portava allo stadio.

Perchè cantare in curva è meglio di San Remo.

Perchè una volta Massimino mi prese in braccio.

Perchè scappai di casa per seguire il Catania.

Perchè ho conosciuto tanti ragazzi, diversi da me, che mi hanno fatto comprendere cosa vuol dire ‘appartenenza.

Perchè dalla radiazione del 93 : Matarrese-Abete-Proto…

Perchè chi spacchio sapeva dove fosse Gangi.

Perchè la maglietta con la scritta Tamoil, recuperata alla fiera, l’ho indossata per anni e anni.

Perchè Tiziano D’Isidoro era il mio bomber preferito.

Perchè la mattina all’alba al camposcuola, colletta e via.

Perchè certe trasferte restano impresse nonostante i gin-tonic.

Perchè il nostro ONORE si chiama FEDELTA’.

Perchè il mio possa essere un piccolo esempio

PERCHE’ NON CI SARA’ ALTRO CATANIA ALL’INFUORI DI QUESTO”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***