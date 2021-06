PAROLA AI TIFOSI – La domenica allo stadio: “Possiamo scrivere una pagina di storia del Catania, scriviamola insieme”

Così La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania sottolinea l’importanza di partecipare alla raccolta fondi per sostenere economicamente il Calcio Catania:

“Forse non servirà a nulla. Forse sarà tutto vano.

Ma pensate, solo per un attimo, se dovessimo farcela. Se con i nostri soldi il Catania venisse iscritto al campionato.

Se questo avvenisse, sarà stato per merito nostro. L’estremo gesto di attaccamento di una tifoseria ai propri colori. La manifestazione più pura dell’amore e della passione verso i colori della propria città. E non state a sentirli quelli per cui i problemi sono sempre altri, le questioni per cui muoversi altre. Quelli che non sono mai soddisfatti di niente e puntano sempre il dito contro tutto e tutti.

Possiamo salvare la matricola. Almeno per quello che possiamo fare noi: iscrivere la squadra al campionato. Poi per il resto saranno altri a dover garantire il futuro del Catania e ad assumersi la responsabilità se non riusciranno a garantirlo; quello che potevamo fare noi, sarà stato fatto.

Non avremo rimorsi.

Questo è il nostro obiettivo. Questa è la pagina del libro della storia del Catania che possiamo scrivere.

Scriviamola insieme.

Se tutto sarà stato vano, noi potremo comunque andare avanti a testa alta.

Vi aspettiamo ai botteghini di piazza Spedini“.

