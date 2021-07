CATANIA: Ferraù parla di obiettivo promozione, giusto crederci? Ecco l’esito del sondaggio…

“L’obiettivo sembra folle ma è quello di fare un campionato da promozione, non possiamo vivacchiare. Siamo in ottima compagnia. Ci sono Bari, Palermo, Avellino, Catanzaro, forse Cosenza. Non abbiamo scelto noi di stare in Serie C, né tantomeno Catania ha qualcosa in più di Palermo e di Bari, ma come loro ha il dovere di stare in Serie B ed A ed è quello a cui dobbiamo puntare”. Parole ambiziose, quelle dell’avv. Giovanni Ferraù in occasione dell’attesa conferenza stampa tenutasi la scorsa settimana a Torre del Grifo. Malgrado l’incertezza sul piano societario e le conseguenti difficoltà ad operare in sede di calciomercato, oltre alla concorrenza che si preannuncia agguerrita nel contesto di un campionato ricco di piazze blasonate, il Catania punta in alto. Credi davvero che l’obiettivo sia realisticamente possibile? Attraverso il sondaggio proposto giorni fa da TuttoCalcioCatania.com, i tifosi hanno espresso le seguenti preferenze in termini percentuali:

33% Obiettivo possibile soltanto se ci sara’ un cambio di proprieta’ o un importante ingresso in societa’

25% Si, ci credo

19% Meglio parlare di obiettivo playoff

23% Credo che il Catania non fara’ meglio dello scorso anno

La maggioranza dei votanti, dunque, crede ad un Catania altamente ambizioso nella misura in cui si registrerà un cambio di proprietà o un importante ingresso in società, mentre un buon 25% crede che anche stando così le cose i rossazzurri possano recitare un ruolo da protagonisti nella prossima stagione. I tifosi, comunque, si mostrano abbastanza divisi. A prescindere da ogni considerazione, sarà il campo a parlare e giudicare attraverso i fatti concreti.

