EX ROSSAZZURRI: Beppe Mosca, prima esperienza da allenatore in Serie D

Giuseppe Mosca nuovo allenatore del Fasano. Originario di Taormina, 54 anni compiuti lo scorso 3 luglio, dopo una lunga carriera da attaccante tra Serie C1, C2 e Interregionale in cui ha vestito, tra le altre, le maglie di Spezia, Catania (con cui fu grande protagonista a suon di gol nel 1994-95), Triestina, Trapani e Spal per un totale di quasi 130 reti realizzate, da una ventina d’anni risiede in Puglia dove ha iniziato ad allenare a Galatina, vincendo il campionato di Promozione. In Eccellenza ha guidato Lucera, Copertino (in più annate), Sogliano, Nardò, Manduria e, per ultima, ancora la Pro Italia Galatina nella stagione 2016/17. È alla prima esperienza in Serie D: “Ma questo non mi spaventa, avendo una lunga militanza da calciatore anche in categorie superiori e in squadre importanti – le prime parole del neo allenatore biancazzurro – Sono onorato e felice di arrivare in una società organizzata in cui trovo una dirigenza competente e in una piazza come Fasano, passionale come me. Conosco il presidente Franco D’Amico da una ventina d’anni. Nel 2006 avrei già potuto diventare l’allenatore del Fasano, ma poi non se ne fece più nulla”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***