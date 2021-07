MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, l’Avellino ha formalizzato l’ingaggio, con un accordo su base biennale con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di promozione in serie B, del difensore Andrea Sbraga. Contratto di due anni anche per Daniele Mignanelli, prelevato a titolo definitivo dal Modena. Il Campobasso definisce l’intesa con l’Ascoli e porta nel capoluogo il giovane attaccante Davide Di Francesco. Luca Bisogno torna a far parte della rosa della Viterbese: il portiere arriva a titolo definitivo firmando un biennale.

La Juve Stabia cede in prestito alla Sampdoria Matteo Esposito, nato a Massa di Somma – Napoli – il 6 agosto 2002. Secondo quanto scrive tuttoc.com, il centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano piace a Monopoli, Turris e Vibonese. E’ in uscita dal Potenza. Il Palermo ci prova per la punta Giuseppe Fella, che piace anche al Catanzaro e tanti altri club di C, mentre da Bari rimbalza la voce di un forte interessamento dei biancorossi pugliesi per il laterale sinistro ex Catania Antonio Mazzotta. A proposito del Catania, offerta concreta per il centrocampista Matteo Mandorlini, che si è svincolato dal Padova.

Il nome nuovo per il reparto offensivo in casa Catanzaro è quello di Gianmarco Zigoni del Venezia. Tuttomercatoweb.com riporta che Valerio Labriola, centrocampista classe 2001 di proprietà del Napoli, è pronto a firmare col Taranto. Secondo la medesima fonte, il difensore del Modena Riccardo Cargnelutti sta per sottoscrivere un accordo biennale col Potenza. Gennaro Scognamiglio è a un passo dall’Avellino. Sulla base di quanto raccolto da tuttoc.com, il difensore classe ’87 sta per salutare Pescara per diventare un giocatore irpino.

