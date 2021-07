EX ROSSAZZURRI: Catanzaro, Di Piazza fuori dall’elenco dei convocati

Il Catanzaro ha diramato nei giorni scorsi la lista dei convocati per il ritiro di Moccone, dove la squadra giallorossa prepara la stagione 2021/22. Spicca l’assenza dell’attaccante palermitano Matteo Di Piazza. Il Catanzaro lo aveva ceduto in prestito al Catania nei mesi scorsi, non essendo entrato nelle grazie dell’allenatore Antonio Calabro. Era inevitabile, dunque, che al rientro alla base le aquile lo avrebbero considerato in uscita. Adesso Di Piazza è alla ricerca di nuova sistemazione e preferirebbe continuare a giocare nel girone C di Serie C.

