MERCATO: D’Ursi pista complicata per il Catania

Vecchio pallino di mercato del Catania, piace tuttora alla dirigenza rossazzurra il profilo dell’esterno offensivo Eugenio D’Ursi. Autore di 11 reti nella passata stagione con la maglia del Bari, sarebbe un bel colpo per il club dell’Elefante ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il cartellino appartiene al Napoli, che potrebbe anche decidere di cederlo in prestito ma la concorrenza è agguerrita. Catanzaro, Padova, Foggia, Sudtirol e Pescara sono solo alcune delle società che hanno manifestato interesse per l’attaccante. Forte pressing esercitato soprattutto dal Pescara di Gaetano Auteri. Pista di mercato complicata per il Catania, alla ricerca di validi rinforzi per l’attacco.

