MERCATO: rumors, spuntano i nomi di Juanito Gomez e De Respinis

All’interno del quotidiano La Sicilia, in chiave mercato si leggono alcuni profili accostati al Catania. Tra questi, torna di moda Michele Vano ma, nei giorni scorsi, vi abbiamo anticipato che i costi per arrivare all’attaccante di proprietà dell’Hellas Verona sono elevatissimi. Basti pensare che quest’anno in prestito al Perugia ha percepito uno stipendio di ben 200mila euro a stagione. Sono una settantina i giocatori valutati dalla società rossazzurra, tra questi bisognerà decidere su chi puntare, integrando la base attualmente a disposizione. Per l’attacco spuntano i nomi di Alessandro De Respinis e Juanito Gomez (nella foto, ndr). Il primo ha 27 anni, si è svincolato dal Piacenza ed è reduce da una stagione caratterizzata da 7 gol e 4 assist su un totale di 35 presenze nel girone A di Serie C. Il secondo è un ex calciatore della Sicula Leonzio, classe 1985, che ha segnato 11 reti tra le file del Gubbio quest’anno.

