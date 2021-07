CATANIA 2021/22: a breve anche l’ufficializzazione della data del ritiro

Nelle prossime ore Francesco Baldini sarà nuovamente ufficializzato sulla panchina del Catania, dopo avere già raggiunto l’accordo con la dirigenza ed un nuovo confronto tenutosi ieri per definire gli ultimi dettagli. Mentre si attende l’ufficializzazione dell’ex allenatore del Trapani ancora rossazzurro, sottoscrivendo un contratto annuale (da non escludere l’inserimento di un’opzione per il secondo anno), la società dell’Elefante renderà nota a breve anche la data d’inizio del ritiro a Torre del Grifo Village. Si parlava del 13-14 luglio, adesso avanza l’ipotesi 16 luglio. Sempre più vicino, in ogni caso, il raduno dei rossazzurri. Catania già al lavoro in sede di calciomercato dando priorità alla riconferma dei calciatori ritenuti basilari e funzionali al progetto tecnico di Baldini.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***