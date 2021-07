CATANIA 2021/22: Baldini ed il suo 4-3-3 la prima certezza dalla quale ripartire

Nonostante qualche patema di troppo e il ritardo nella programmazione rispetto alle altre compagini, anche il Calcio Catania può finalmente pianificare la nuova stagione. Il primo tassello fondamentale è rappresentato dalla riconferma di mister Baldini che ha aspettato fino all’ultimo l’evolversi degli eventi in casa rossazzurra, mantenendo di fatto la parola data e rifiutando tutte le altre proposte, prima di accettare il progetto della SIGI. A tal proposito la proprietà etnea ha fornito le adeguate garanzie tecnico-tattiche al coach toscano riconfermando (salvo offerte irrinunciabili) la maggior parte dei calciatori dello scorso campionato.

La permanenza dell’ex Trapani infonderà nuove certezze alla squadra partendo innanzitutto dal modulo di base: un 4-3-3 di stampo prettamente offensivo contraddistinto, nelle idee di Baldini, da un giro palla asfissiante e da una manovra avvolgente in grado di coinvolgere tutti gli 11 in campo. Dunque atleti come Sarao, Maldonado, Pinto e Calapai appaiono imprescindibili per il futuro, abbinando qualità e quantità. Ovviamente i problemi da risolvere in chiave mercato sono parecchi e bisognerà fare molta attenzione nella scelta degli innesti, specialmente se si dovesse puntare molto sui giovani, trovando le pedine adatte al giusto prezzo. In tal senso l’esperienza nelle giovanili di Roma e Juventus si rivelerà utile al tecnico etneo che dovrà riuscire a trarre il meglio dagli uomini a propria disposizione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***