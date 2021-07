SONDAGGIO: Reginaldo, Baldini considera anche l’ipotesi permanenza. Il brasiliano merita fiducia?

Reginaldo attende di conoscere il proprio futuro. Nel frattempo lavora sodo a Torre del Grifo provando a garantirsi la permanenza ai piedi dell’Etna, dopo una stagione che lo ha visto entrare solo due volte nel tabellino dei marcatori con la maglia del Catania su un totale di 28 apparizioni per oltre 1.300 minuti di gioco. Uno score non proprio esaltante per un giocatore che, in carriera, ha spesso e volentieri parlato la lingua del gol. Mister Francesco Baldini però tiene aperta anche l’ipotesi di una permanenza di Reginaldo in rossazzurro, puntando magari sulla sua voglia di riscatto e di dimostrare qualcosa d’importante per il Catania. A tuo avviso, il 38enne attaccante brasiliano merita fiducia? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com:

