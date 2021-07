STAMPA CALABRESE: Welbeck-Catanzaro, definiti i dettagli

Il centrocampista Nana Welbeck riparte da Catanzaro? Sembra proprio di sì. Secondo quanto riportano i colleghi di catanzarosport24.it, il calciatore italo-ghanese avrebbe già definito tutti i dettagli della trattativa con il Catanzaro dopo essersi svincolato dal Catania per scadenza di contratto. E’ atteso tra martedì e mercoledì in Calabria per le visite mediche di rito e la firma dell’accordo con la società giallorossa, particolarmente attiva in sede di calciomercato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***