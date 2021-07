MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Diamo uno sguardo ai movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C di Serie C. La Turris comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Christian Nunziante, classe 2000, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. Si era svincolato dalla Cavese. Pressing del Catanzaro per l’ex Reggina Gabriele Rolando, Ronaldo (Padova), Franco Lepore (svincolato), Marco Armellino (Monza) – che piace anche a Pescara e Avellino – e Giuseppe Fella, di proprietà della Salernitana. Inoltre i giallorossi sono vicini a concludere per Francesco Bombagi e Nana Welbeck. Possibile ritorno al Bari per Pietro Cianci (fonte tuttoc.com). Varie società di Serie C sulle tracce dell’esterno offensivo ex Cesena Simone Russini, tra cui il Catania, che conferma in panchina Francesco Baldini.

Il difensore Riccardo Idda verso la Virtus Francavilla dopo avere lasciato Cosenza. In caso di partenza di Federico Vazquez, per rimpiazzarlo l’obiettivo principale della Virtus è Samuele Neglia, rientrato a Bari dopo il prestito alla Fermana (fonte Gazzetta del Mezzogiorno). Ritorno di fiamma dell’Avellino per l’ala rumena di proprietà del Genoa Claudiu Micovschi, che ha già indossato la casacca biancoverde in passato (fonte ottopagine.it). Samuele Massolo, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Fermana, potrebbe essere il vice Pelagotti a Palermo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Palermo che respinge al mittente un’offerta da parte del Como per il difensore Edoardo Lancini (fonte Giornale di Sicilia). Il trequartista Zaccaria Hamlili, in uscita da Bari, profilo gradito al Monopoli secondo quanto evidenziano i colleghi di tuttocalciopuglia.com.

La medesima fonte accosta l’attaccante del Padova Francesco Nicastro al Foggia, ma la trattativa si presenta molto complessa. Il Potenza punta su Nicola Zagaria, centrocampista centrale classe 2002 nell’ultima stagione in forza al Bisceglie, e sull’esperto difensore Cristian Sosa (fonte tuttoc.com), sondando anche Filippo Damian della Ternana (fonte La Gazzetta dello Sport), vecchia conoscenza del tecnico Fabio Gallo. Oltre al centrocampista Lorenzo Longo e all’attaccante Lorenzo Liurni, secondo La Gazzetta dello Sport il Taranto sarebbe interessato anche al bomber argentino del Lavello Pablo Burzio. Secondo quanto appreso da tuttoc.com, il trequartista della Pro Vercelli Mattia Rolando piace anche a Juve Stabia e Catanzaro. Juve Stabia, inoltre, interessata ai perugini Andrea Bianchimano e Dimitrios Sounas. Richieste dalla Serie B per Sonny D’Angelo, ma priorità all’Avellino.

