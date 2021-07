STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Gravina pretenda apertura stadi all’80%”

Michele Criscitiello, direttore di tuttomercatoweb.com, nel suo odierno editoriale è intervenuto così in relazione alla necessità di una ripartenza del sistema calcio italiano:

“Tre battaglie deve fare Gravina. Rivedere la Legge Melandri sui diritti tv, pretendere apertura degli stadi all’80% dalla prima di campionato, abolizione del decreto dignità e se c’è tempo tagliare tutta quella burocrazia che non consente agli imprenditori di costruire stadi e centri sportivi a proprie spese. L’Italia è ferma per colpa dei Governi precedenti. Tutti. Neri, bianchi, rossi e gialli. Non si può andare avanti nel 2021 con le leggi del 1970. Il mondo è cambiato e l’Italia del pallone deve ripartire”.

“Il nostro calcio non è la Nazionale ma sono i club e i club italiani sono al collasso. Oggi più che mai la FIGC deve aiutare la Lega Calcio per farla ripartire e creare una nuova forma di business. Adesso che Gravina è forte deve bussare alla porta del Governo Draghi e presentare il conto. L’Italia ha bloccato un Paese e, ancora una volta, il calcio si è dimostrato il motore di tutto il sistema. Alla faccia dell’ex Ministro dello Sport, Spadafora, che paragonava il calcio a qualsiasi altro sport di comuni mortali. Questo Euro2020 serve per ridare ossigeno alle società”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***