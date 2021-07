MERCATO CATANIA: importante fare chiarezza in primis sulle cessioni

L’ingaggio dello svincolato Giuseppe Stancampiano è solo il primo di una serie di acquisti che il Catania dovrà necessariamente portare a termine per affrontare la stagione 2021/22. Vista l’attuale situazione finanziaria, la società deve prestare attenzione ai bilanci, abbassando il monte ingaggi e valutando, primariamente, quali calciatori proseguiranno l’avventura alle falde dell’Etna e chi, invece, è destinato ad andare via.

Intanto Nana Welbeck si è accasato al Catanzaro, mentre Mariano Izco, Kalifa Manneh e Miguel Angel Martinez sono attualmente senza contratto. I giocatori più importanti vantano richieste sul mercato ma poi bisognerà vedere se ci sono in effetti le condizioni per avviare e definire le trattative. Nel caso di Jacopo Dall’Oglio e Giovanni Pinto, ad esempio, alcune società si sono fatte avanti (Pescara e Modena nel primo caso, Avellino e Reggiana nel secondo) ma il Catania deve valutare con attenzione il da farsi. Eventuali offerte vantaggiose sia per i giocatori che per il club etneo verranno prese in considerazione.

Tra gli elementi in uscita figurano Simone Sales, Antonio Giosa e, probabilmente, Reginaldo. Poi ci saranno alcuni giovani della Primavera da valutare, tanti altri ragazzi con il contratto in scadenza tra un anno che chiedono adeguate garanzie e altri ancora che hanno già manifestato l’intenzione di rimanere in Sicilia, su tutti Andrea Russotto.

