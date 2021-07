TACOPINA tira ancora in ballo il Catania: “Non so come finirà. Usciva una sorpresa al giorno…”

Joe Tacopina in una intervista audio per il podcast americano di Calcio Corner è tornato per l’ennesima volta sulla mancata conclusione della trattativa per l’acquisizione del Catania. Ecco quanto evidenziato da ‘Il Resto del Carlino’: “Mia madre è siciliana e con alcuni investitori di Wall Street ho dedicato molto tempo a tentare l’acquisto di quel club, c’era anche un contratto. Ma loro non hanno ridotto i 60 milioni di debiti come si erano impegnati a fare, e alla fine abbiamo lasciato perdere, pur regalando un aiuto di 800mila euro a fondo perduto e aiutandoli così a finire la stagione. Ma non so come finirà ora con quella voragine. SPAL? La due diligence è una formalità, dal 9 agosto saremo operativi. I Colombarini sono professionali e seri, mentre a Catania usciva una sorpresa al giorno”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***