CALAPAI: “Impatto mentale sbagliato all’inizio. Dobbiamo riflettere. Responsabilità mia e dei più grandi del gruppo”

Commenta con amarezza il terzino rossazzurro Luca Calapai il risultato finale di Monopoli-Catania: “Non ha funzionato qualcosa. Credo sia stato solo un impatto mentale inizialmente non buono, dopo il primo gol ci siamo ritrovati a subirne altri, senza riuscire ad andare a segno. Nella ripresa abbiamo provato a fare qualcosa di più ma non è bastato. Questa brutta sconfitta ci deve fare riflettere, soprattutto perchè è maturata alla prima giornata. Non deve ripetersi. Da lunedì lavoreremo subito in funzione della prossima gara, dovremo cambiare subito marcia perchè ci servono punti. I tifosi saranno sicuramente delusi e amareggiati, la responsabilità è mia e dei più grandi del gruppo che dobbiamo dare l’esempio per gli altri. Giocheremo in casa e una parte del pubblico ci darà una mano d’aiuto dopo tanto tempo senza tifosi sugli spalti”.

