BALDINI: “Catania, c’è da migliorare tanto. Nessun caso Piccolo. Pagate nostre disattenzioni. Servono anche rinforzi”

Mister Francesco Baldini analizza la sconfitta riportata dal Catania a Monopoli:

“La squadra ha un enorme bisogno di lavorare sui concetti, sulla condizione, su tantissime cose e sull’amalgama. Se la gara di Coppa Italia aveva dato molti segnali positivi, questa partita va analizzata a mente fredda e molto bene. Dobbiamo migliorare tanto. Russotto e Sipos hanno avuto occasioni importanti per riaprire la partita, che è stata fatta anche nel primo tempo ma il problema è che abbiamo preso gol a freddo su un errore nostro e su una palla inattiva. Per caratteristiche noi non possiamo andare a fare la guerra a livello fisico, quindi dobbiamo provare a giocare a calcio. Abbiamo cambiato tantissimo, ci sono ancora dei giorni di mercato a disposizione per inserire alcuni giocatori importanti. E’ emerso che questa squadra soprattutto necessita di giocare insieme, non dimenticando che sono stati persi dei punti di riferimento nello spogliatoio. Questo ha creato qualche scombussolamento nella rosa ma dobbiamo riprenderci immediatamente perchè la categoria è molto complicata e oggi ce l’hanno fatto capire in fretta”.

“Non abbiamo avuto modo di disputare amichevoli perchè il Covid ha condizionato la nostra preparazione. Ai giovani va dato il tempo di crescere. Avevamo anche dei giocatori fuori. Claiton ha riportato una frattura alla costola, su Piccolo ne ho sentite dire di tutti i colori ma semplicemente è uscito acciaccato per una cicatrice vecchia che aveva nel gemello dopo la gara di Coppa Italia. Mercoledì ha fatto anche la risonanza che ha escluso lesioni ma questa cicatrice si è infiammata e non ha potuto allenarsi per tutta la settimana”.

“I giocatori vanno in campo con degli input e concetti ben precisi. Maldonado ha sbagliato ed è uno che in un anno sbaglia una volta questi palloni, siamo stati castigati come anche sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pagando un’altra nostra disattenzione. L’affiatamento non è al ancora al 100% e la condizione atletica crescerà. Ripartiamo dai tre gol presi e dall’aver capito cosa è la categoria che impone di star bene fisicamente e mentalmente. Ci sono tanti giovani da far crescere e qualche giocatore da integrare ma ho fiducia nel Direttore, il mercato è ancora aperto. La partita è stata preparata nel miglior modo possibile, abbiamo pagato degli errori. Dobbiamo migliorare tanto e restare concentratissimi“.

