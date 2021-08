CALCIO CATANESE: lascia il Catania anche Panebianco, direzione Giarre

Non solo l’attaccante Luigi Rossitto. Anche il laterale sinistro classe 2001 Antonio Panebianco non è più un giocatore di proprietà del Catania. Reduce dal prestito al FC Messina, Panebianco raggiunge Rossitto a Giarre. Queste le sue prime parole in gialloblu: “Le prime impressioni sono estremamente positive. Gia dai primi allenamenti è evidente sia la qualità che la maturità del gruppo squadra e in particolare dei più grandi. La società ha costruito basi per una squadra importante e anche personalmente miro ad una crescita e personale e di squadra”.

