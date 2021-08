CALCIO CATANESE: Rossitto nuovo giocatore del Giarre

Luigi Rossitto non è più un calciatore del Catania e ricomincia dal Giarre neo promosso in Serie D. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, aveva anche guadagnato l’esordio in Prima Squadra in Serie C prima di trasferirsi, in D, al Licata con cui ha collezionato la scorsa stagione 15 presenze e 2 gol. Queste le prime parole in gialloblu di Rossitto: ”Ringrazio la società e il mister, prima di tutto, per la fiducia riposta. Sono felice della scelta, a Giarre ci sono i presupposti per una stagione importante. Ho una gran voglia di fare bene e di mettermi a disposizione del mister e della squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***