MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Campobasso ha annunciato sui suoi canali social la firma di Stefano Coco, portiere classe 2003, proveniente dalla Pro Sesto. Importante rinnovo per la Turris, che blinda Luca Giannone fino al 2024. Il giovane centrocampista Marco Ballarini si trasferisce a titolo temporaneo dall’Udinese al Foggia. Dopo l’esperienza tra le file della Juve Stabia – che preleva il classe 1995 Nicolás Adrián Schiavi – il calciatore Tommaso Fantacci viene girato in prestito dall’Empoli al Gubbio. Sulle sue tracce c’era il Palermo, prima che i rosanero decidessero di fiondarsi su Jacopo Dall’Oglio.

Colpo in attacco per il Monopoli, che preleva a titolo temporaneo dal Pescara Gennaro Borrelli. I biancoverdi, inoltre, fanno firmare a Mario Mercadante, uno degli uomini-simbolo della squadra, un nuovo contratto di durata annuale. Cessione a titolo definitivo del Lecce, a beneficio del Catanzaro: si trasferisce in Calabria il centrocampista classe 2002 Pasqualino Ortisi. L’ACR Messina ufficializza le acqusizioni dell’attaccante Tommaso Busatto e del difensore Nicholas Fantoni, entrambi provenienti dal Vicenza. Luca Gelonese, centrocampista con alle spalle ben 176 presenze tra i professionisti, passa alla Vibonese.

Il Picerno ratifica l’accordo con il Bari per la permanenza del promettente centrocampista Gianluca Stasi. Nuovo allenatore per il Latina, che affida la panchina a Daniele Di Donato. Il Catania fa firmare un biennale allo svincolato Riccardo Cataldi. Il Bari cede a titolo definitivo gli esterni Francesco Corsinelli (classe ’97) e Cosimo Nannini (classe ’99) alla Lucchese. L’attaccante italo-argentino Nicolas Bubas è un nuovo calciatore della Fidelis Andria: primo nuovo importante arrivo in casa biancazzurra dopo il ritorno in C. Gli andriesi, inoltre, sono vicini a Ciro Favetta, si avvicinano al terzino Sergio Sabatino (fonte tuttoc.com) e prelevano dalla Paganese Danilo Gaeta (definitivo). e Angelo Bonavolontà (prestito).

Occhi degli azzurrostellati sulla punta dell’Ascoli Danilo Giacinto Ventola (fonte IamCalcio.it), inoltre i campani hanno ormai definito l’ingaggio dell’esperto difensore Raffaele Schiavi. La Turris prova a stringere i tempi per l’attaccante italo-brasiliano Francisco Sartore, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com. La stessa fonte indica che l’esterno offensivo ex Casertana Gianluca Turchetta passa all’Imolese, che batte la concorrenza del Foggia. Ruben Botta diretto a Bari dopo avere rifiutato la proposta del Crotone.

