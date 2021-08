CALCIO SICILIANO: FC Messina, ricorso respinto. Niente Serie C

C’era attesa a Messina, sponda FC, per il responso del Coni. Ebbene la società peloritana si è vista respingere il ricorso, presentato in data 30 luglio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro) e nei confronti del Picerno per il diniego dell’ammissione in Serie C e la concessione della licenza al club lucano. Il Coni ha ritenuto che non siano stati rispettati i criteri economico-finanziari, disponendo che la parte ricorrente è tenuta a rimborsare le spese del giudizio, liquidata in 2.500 euro, oltre accessori, per ciascuna delle parti costituite. Confermata, dunque, l’ammissione del Picerno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***