EX ROSSAZZURRI: Di Cecco lascia il calcio giocato

A dicembre 2020 Domenico Di Cecco, esperto centrocampista che ha militato tra le file rossazzurre nella stagione 2016/17 collezionando 19 presenze in sei mesi con un gol all’attivo, ottenne un importante traguardo sul piano personale. In occasione del match di campionato (Serie D) tra Bitonto e Portici, Di Cecco (nella foto con il difensore Dario Bergamelli ai tempi del Catania, ndr) raggiunse quota 500 apparizioni in carriera. I compagni lo omaggiarono con una maglia celebrativa e, ciliegina sulla torta, sul campo arrivò la quarta vittoria stagionale per il Bitonto. Giorni fa ha preso la decisione di dire addio al calcio giocato, all’età di 38 anni. Una scelta dettata dal grave infortunio riportato a febbraio scorso: la rottura del tendine d’Achille, rimediata nel corso della trasferta di Cardito contro il Real Aversa. Di Cecco intraprenderà, comunque, altre esperienze nel mondo del calcio.

