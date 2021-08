ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Futuro? Al momento non è cambiato niente. Nodo stipendi e messa in mora, vi spiego…”

Le ultime vicende societarie in casa Catania hanno determinato un cambiamento in relazione al futuro di Giovanni Pinto, dopo che quest’ultimo aveva rilasciato un’intervista sottolineando di essere felice di rimanere? E’ possibile la messa in mora della società? La redazione di TuttoCalcioCatania.com ne ha parlato con l’agente FIFA Alberto Bergossi, che assiste proprio il laterale sinistro rossazzurro:

“Ad oggi per quanto concerne il futuro di Pinto non è cambiato niente. Spero che il Catania non salti per aria. Avevo ricevuto due proposte interessanti, il giocatore però ha manifestato il piacere di rimanere, ho contattato Pellegrino e mi ha detto che Giovanni non fosse in uscita, assicurandomi che la situazione fosse sotto controllo. Poi ho letto le ultime notizie e non so cosa succederà. Se Pellegrino mi dicesse che Pinto deve andare via, spero non lo faccia il 28 agosto, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Ed eventualmente non so se le squadre che mi hanno contattato possano essere ancora interessate. Pinto, comunque, mi ha detto che la società ha rassicurato i calciatori circa il pagamento degli stipendi. Una delle principali figure di riferimento della proprietà si è assunta la responsabilità di queste pendenze. Mi dicono che potrebbe entrare in società un imprenditore locale importante. L’attuale proprietà mi sembra in difficoltà ad andare avanti. Messa in mora del Catania? Tecnicamente è una possibilità nel caso in cui gli stipendi non venissero pagati, al momento però i giocatori non ne hanno parlato”.

