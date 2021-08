CATANIA-FIDELIS ANDRIA: precedenti al “Massimino”, rossazzurri imbattuti

Dopo la pesante debacle di Monopoli, il Catania cercherà di riscattarsi sabato, quando allo stadio “Angelo Massimino” (ore 20:30) arriverà la neopromossa Fidelis Andria. I precedenti vissuti in Sicilia sorridono ai padroni di casa che, in otto confronti totali, non hanno mai perso vincendo in 6 occasioni. La prima sfida tra le due squadre fu disputata il 10 Dicembre 1989 durante il campionato di C1 girone B e vide gli etnei imporsi sui pugliesi grazie ad una rete di Cipriani al 80′. L’ultimo confronto al “Massimino” invece è datato 23 Settembre 2017 ed anche in questo caso il Catania vinse per una rete a zero grazie al gol su rigore di Ciccio Lodi a tempo quasi scaduto. Infine particolarmente importante fu la vittoria per 2-1 del 7 Maggio 2016 che permise ai rossazzurri, allenati da Francesco Moriero, di agguantare la matematica salvezza dopo la retrocessione a tavolino in Serie C a seguito della vicenda dei “Treni del Gol”.

Di seguito il bilancio complessivo dei precedenti:

Vittorie Catania: 6

Pareggi: 2

Vittorie Fidelis Andria: –

Reti Catania: 10

Reti Fidelis Andria: 3

1989/90 Serie C1 girone B : Catania-Fidelis Andria 1-0 (Cipriani 80’)

: Catania-Fidelis Andria 1-0 (Cipriani 80’) 1990/91 Serie C1 girone B : Catania-Fidelis Andria 2-1 (Pelosi 24’, Esposito 28’ – Carpineta 53’)

: Catania-Fidelis Andria 2-1 (Pelosi 24’, Esposito 28’ – Carpineta 53’) 1991/92 Serie C1 girone B : Catania-Fidelis Andria 3-1 (Romano 25’, Pelosi 29’, La Torre 32’ – Argentieri 82’)

: Catania-Fidelis Andria 3-1 (Romano 25’, Pelosi 29’, La Torre 32’ – Argentieri 82’) 1999/00 Serie C1 girone B : Catania-Fidelis Andria 1-0 (Manca 88’)

: Catania-Fidelis Andria 1-0 (Manca 88’) 2000/01 Serie C1 girone B : Catania-Fidelis Andria 0-0

: Catania-Fidelis Andria 0-0 2015/16 Lega Pro girone C : Catania-Fidelis Andria 2-1 (Bergamelli 22’, Russotto 50’ – Strambelli 41’)

: Catania-Fidelis Andria 2-1 (Bergamelli 22’, Russotto 50’ – Strambelli 41’) 2016/17 Serie C girone C : Catania-Fidelis Andria 0-0

: Catania-Fidelis Andria 0-0 2017/18 Serie C girone C: Catania-Fidelis Andria 1-0 (Lodi rig. 89’)

