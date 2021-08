UFFICIALE – Moro al Catania: “Entusiasta di questa opportunità””

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Moro, nato a Monselice (Padova) il 25 gennaio 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della società veneta e vissuti in biancorosso i positivi esordi nel torneo Primavera 2, il giovane attaccante ha debuttato in Serie B nell’aprile del 2019; al suo attivo, anche un’esperienza con il Torino in occasione della Viareggio Cup. Nel 2019/20, Moro ha realizzato 10 reti in 22 gare con la Primavera del Genoa. Giunto alla Spal, nel 2020/21 ha collezionato con i ferraresi 8 presenze in B, 2 in Coppa Italia e 22 nel campionato Primavera 1, impreziosite da 8 gol. Il neo-rossazzurro osserva: “Sono davvero entusiasta di questa opportunità e darò tutto per essere all’altezza del prestigio club: mi sono state proposte diverse soluzioni ma sinceramente, quando ho sentito del Catania, non ho avuto alcun dubbio sulla scelta giusta e quindi ho deciso di firmare immediatamente”. Moro sarà a disposizione di mister Baldini già in vista dell’allenamento in programma domani pomeriggio.

